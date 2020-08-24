Забастовка на «Беларуськалии» продолжается 24.08.2020, 12:02

2,200

В знак протеста прекратило работу 1-е рудоуправление.

Общенациональная забастовка в Беларуси продолжается. Как сообщает Telegram-канал «Баста!», на «Беларуськалии» шахтеры отказываются работать в знак протеста.

«Несмотря на давление администрации, продолжаем бастовать. 1- рудоуправление стоит. Остальные работают «спустя рукава», по-итальянски. Для нас очень важна поддержка жителей города. Если будут продолжаться митинги по вечерам - это гарантия расширения забастовок».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.