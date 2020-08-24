Забастовка на «Беларуськалии» продолжается
- 24.08.2020, 12:02
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В знак протеста прекратило работу 1-е рудоуправление.
Общенациональная забастовка в Беларуси продолжается. Как сообщает Telegram-канал «Баста!», на «Беларуськалии» шахтеры отказываются работать в знак протеста.
«Несмотря на давление администрации, продолжаем бастовать. 1- рудоуправление стоит. Остальные работают «спустя рукава», по-итальянски. Для нас очень важна поддержка жителей города. Если будут продолжаться митинги по вечерам - это гарантия расширения забастовок».