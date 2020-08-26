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Капитуляция Лукашенко без всяких условий

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  • 26.08.2020, 9:19
  • 21,914
Капитуляция Лукашенко без всяких условий

Иной повестки дня в Беларуси быть не может.

Со смешным заявлением по Беларуси выступил вчера министр иностранных дел России Лавров, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Он сообщил об инициативе Лукашенко о «проведении конституционной реформы как основы для консолидации общества с последующей организацией выборов президента, парламента и органов местного самоуправления».

Лавров назвал это «рукой протянутой всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии». Но проблема в том, что эта «рука» Лукашенко испачкана кровью, ее народ Беларуси не пожмет.

После побоища, устроенного Лукашенко после 9 августа, повестка дня в Беларуси иная – уход диктатора, новые и свободные выборы без него, освобождение политзаключенных, суд над теми, кто устроил после 9 августа нападение на мирные демонстрации – убивал, избивал, калечил, пытал. В том числе российских граждан.

Можно обсуждать только мирный переход власти. Капитуляцию Лукашенко без всяких условий. Безоговорочную.

Иной повестки дня в Беларуси не осталось.

То, что заявляет Лавров, и о чем говорил накануне выборов для отвода глаз Лукашенко, - к реальной повестке дня отношения не имеет.

Лавров находится во власти фантазий или же считает тех, к кому он обращается, глупцами. Но глупо выглядит прежде всего он сам. Впрочем, ему это не впервой. Он человек бывалый.

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