На Аравийском полуострове ученые обнаружили таинственные древние сооружения 1 26.08.2020, 9:25

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Они — старше египетских пирамид.

Загадочные каменные структуры найдены на окраине пустыни Нефуд, расположенной на Аравийском полуострове. Находка была сделана с помощью спутниковой фотосъемки. Сейчас археологи пытаются понять, для чего предназначались эти таинственные сооружения, которые появились на Земле раньше египетских пирамид, пишет lenta.ua.

С помощью фотосъемки и наземных исследований ученые обнаружили 104 каменных сооружения, названных мустатилами. Они представляют собой параллельные линии камней, соединенных длинными стенами, достигающими 600 метров. Сначала древние строители ставили вертикальные камни, а затем заполняли промежуток между ними.

Мустатилы признаны самыми ранними формами крупномасштабных каменных построек. Они были возведены 7000 лет назад. В то время на Аравийском полуострове выпадали обильные осадки, в результате чего он был покрыт пышной растительностью. Однако изменения климата быстро превратили полуостров в засушливую пустыню.

Ученые пока не могут точно определить, для каких конкретно целей служили мустатилы. В них не найдено никаких археологических артефактов, не обнаружено орудий труда. Исследователи предполагают, что сооружения предназначались для проведения религиозных ритуалов, но могли быть использованы древними жителями и как место для хранения воды или в качестве загона для скота.