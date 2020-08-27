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Ученые выяснили, можно ли считать сны продолжением реальности

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  • 27.08.2020, 9:04
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Ученые выяснили, можно ли считать сны продолжением реальности

Исследование провели в Италии.

Итальянские ученые решили проверить гипотезу, согласно которой сны являются продолжением реальной жизни. Для проверки гипотезы непрерывности реальности был создан специальный алгоритм, при помощи которого исследователи проанализировали несколько десятков тысяч отчетов о сновидениях, пишет lenta.ua.

Алгоритм анализа сновидений был основан на исследованиях Холла и Ван де Касла, которые в 1966 году представили систему для интерпретации снов с точки зрения персонажей и их взаимодействий между собой, а также эмоций, которые являются итогом этих взаимодействий. Разработав алгоритм, ученые "скормили" ему 24 тысячи отчетов о снах, которые были получены из БД DreamBank.

Результаты работы алгоритма сравнили с результатами ручной интерпретации, выяснив, что система приходит к таким же выводам, что и терапевты, в трех из четырех случаев. Исследование позволило "вытащить" из сновидений так называемые статистические маркеры, указывающие на реальных людей и их отношения. То есть, сны действительно можно считать продолжением реальности.

"Наши алгоритмические методы позволят создать технологии, которые могут ликвидировать разрыв между реальностью и сновидениями", — говорит Алессандро Фогли, ведущий автор исследования. Не совсем понятно, что имеет в виду ученый, но можно не сомневаться в том, что в будущем анализ сновидений будет производиться при помощи подобных алгоритмов.

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