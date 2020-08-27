Ушедший в знак протеста дипломат рассказал, какая сила заставит Лукашенко уйти 16 27.08.2020, 11:34

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Павел Мацукевич

Эта же сила привела его к власти.

Некоторые белорусские чиновники в знак протеста уходят с госслужбы. Что они думают о ситуации? Разговор DW с одним из уволившихся дипломатов.

До начала лета Павел Мацукевич был временным поверенным в делах Беларуси в Швейцарии, а 15 августа должен был приступить к работе в Минске в должности начальника отдела анализа и прогнозирования в МИДе Беларуси.

«Мне только оставалось расписаться в приказе о моем назначении. Но поскольку я сделал это заявление в Facebook, я не стал приступать к своим обязанностям. На следующий день мне позвонили и попросили забрать документы», – рассказывает Мацукевич.

Он был одним из четверых дипломатов, которые в первые дни протестов после президентских выборов 9 августа публично раскритиковали действия белорусских властей. Высказывание Мацукевича было, наверное, самым прямолинейным. «Лукашенко должен уйти», – написал он.

Своим заявлением сотрудник МИДа, по собственным словам, хотел выразить «принципиальное несогласие как гражданина, чиновника и дипломата с готовностью главы государства отстаивать свою власть любыми силами и средствами, ценой благополучия нашей страны и, возможно, ценой независимости и суверенитета».

Мацукевич вернулся из Швейцарии в Беларусь в конце июня, и был поражен размахом насилия на улицах столицы и других городов в первые дни после выборов. «Я не мог себе представить, что такое может происходить в Минске», – признается он. И говорит, что решение об уходе с госслужбы принял самостоятельно – с коллегами по этому поводу не разговаривал и их настроений не выяснял.

«Не хочу быть рекламой или агитировать, но призываю всех задуматься. Потому что это происходит не где-то в кино, а с нами», – подчеркивает Мацукевич.

Сегодня пришло время для морального выбора, говорит дипломат: «У каждого есть свои обстоятельства. Кто-то взял кредит, у кого-то теща против, кто-то элементарно боится. И есть основания для страха: больше 80 человек считаются пропавшими без вести. Я не уверен, что они живы».

Мацукевич говорит, что и сам боится: «Я нормальный человек – конечно, мне страшно, и мои родные переживают. Но куда более страшным в этой ситуации мне кажется молчать и смириться с тем, что происходит, закрыть глаза».

Свой шаг – уход с госслужбы – он считает самой малой потерей для себя.

«Люди исчезли! Люди погибли. Люди пережили такие акты насилия... И это делалось своими же… белорусы подвергли белорусов таким вещам. Потеря работы в нынешних условиях – просто мелочь», – убежден бывший дипломат.

Что он будет делать после ухода из МИДа, Мацукевич пока не знает – он считает бессмысленным строить планы.

«Сейчас планировать – совершенно не серьезно, – рассуждает он. – Уходить в какой-то бизнес? Сам бизнес размышляет об уходе из Беларуси. Тут нужно переживать о судьбе отечества, как бы пафосно это ни звучало».

Мацукевич как государственник переживает за Беларусь, которая, по его словам, скатывается в глубокий кризис «только потому, что один человек не желает признать выбор народа».

У Лукашенко был шанс войти в учебники истории для потомков, но сейчас, говорит Мацукевич, «все достижения, которыми мы гордились и которые можно было бы записать в актив действующего главы, обнуляются. Он умудрился даже уйти в минус».

Главной потерей Мацукевич считает наступивший после президентских выборов разрыв отношений с Западом.

«Мы перестали быть экономически независимыми, лишившись западного вектора: инвестиций, кредитов, второго стула для маневра. Мы отойдем к России, не де-юре – им нужен голос на международной арене. А вот де-факто мы быстро и незаметно попадем в полную вассальную зависимость».

К внешнеполитическим потерям экс-дипломат относит потерю статуса международной переговорной площадки. «Ну кто теперь станет проводить тут переговоры?» – спрашивает он.

Беларусь теряет и с большим трудом завоеванные позиции на IT-рынке, уверен Мацукевич: «Теперь нашей ключевой экспортной статьей станет молодежь».

«Александр Григорьевич оправдывает все происходящее некими благими намерениями, но это скоростная дорога нашей страны в ад», – убежден бывший сотрудник беларусского МИДа.

Мацукевич считает бессмысленной инициативу КС по отзыву мандатов у так называемых депутатов. «Парламент не виден, не слышен и роли не играет», – убежден он.

Критикует он и требование об отставке главы МВД, который, по его словам, «не играет главную скрипку», и другие заявления КС.

«Они заняты не тем. Я бы еще понял, если бы у КС была смычка с госаппаратом, если бы кто-то намекнул на готовность какого-то транзита», – рассуждает бывший госчиновник. Но ничего этого, по его словам, не наблюдается.

Павел Мацукевич уверен, что КС следовало бы сосредоточиться на работе с трудовыми коллективами крупных государственных предприятий.

«Сила, которая может поставить реальный ультиматум и склонить кого-то к переходу (в оппозицию – Ред.) – это рабочие с крупных предприятий. Когда на проходных крупных заводов типа МТЗ послышался шорох, он был услышан. Та сила, что в свое время привела Александра Григорьевича в 1994 году к власти, может его оттуда и увести», – убежден Мацукевич.

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