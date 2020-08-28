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Белорусский игрок молдавского «Сфынтул Георге» отпраздновал гол символами революции

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  • 28.08.2020, 8:37
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Белорусский игрок молдавского «Сфынтул Георге» отпраздновал гол символами революции

На руке у Романа Волкова была бело-красно-белая ленточка.

«Шахтер» в серии пенальти уступил «Сфынтул Георге» (0:0, 1:4 по пенальти) и покинул Лигу Европы на стадии 1-го раунда квалификации, сообщает by.tribuna.com.

Отметим, что в серии пенальти забитым голом отличился белорусский игрок молдавского клуба Роман Волков.

Футболист отпраздновал гол поднятым вверх кулаком и знаком victory.

На руке у футболиста ленточка расцветки БЧБ-флага.

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