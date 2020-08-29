В Беларуси заблокировали сайты naviny.by и NN.by 13 29.08.2020, 8:21

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Решение приняло Министерство информации.

Сайты naviny.by и NN.by были заблокированы вечером 28 августа. Доступ к этим ресурсам ограничен на основании решения Министерства информации Беларуси. Об этом Charter97.org сообщил один из интернет-провайдеров.

Напомним, что неделю назад в Беларуси заблокированы более 70 сайтов — они попали в «черный список» БелГИЭ, который формируется на основании решений Министерства информации. В списке оказались как СМИ: «Радыё Свабода», «Белсат», «Трибуна», «Еврорадио» и другие, — так и сайты общественных инициатив: правозащитный сайт sprin96.org и другие.