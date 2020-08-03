Фотофакт: Мост в «нормальном» для чиновников состоянии 2 3.08.2020, 12:56

3,926

Инфраструктура Минска находится в плачевном положении.

«Только посмотрите, в каком состоянии находятся у нас мосты. И это Минск!» — возмутился читатель tut.by и прислал в редакцию фото проблемного, на его взгляд, сооружения в Заводском районе. Однако в столичном УП «Горавтомост» заверили, что «путепровод находится в технически удовлетворительном состоянии».

Путепровод, о котором идет речь, находится на пересечении Партизанского проспекта и МКАД.

В УП «Горавтомост», на балансе которого находится конструкция, успокоили: путепровод не обрушится. Указанные дефекты на несущую способность пролетных строений не влияют. Грузоподъемность сооружения обеспечена.

— Путепровод находится в технически удовлетворительном состоянии, на нем разрушился защитный слой бетона ригеля опоры. Работы по его ремонту планируется выполнить в текущем году, — сообщил Евгений Фей, замдиректора предприятия по содержанию и ремонту мостов и путепроводов.