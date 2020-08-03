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Белорусы проснулись не только в Минске

  • 3.08.2020, 13:37
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Белорусы проснулись не только в Минске
Фото: korelichi.by

Митинг в Кореличах как зеркало ситуации в Беларуси.

В тени многотысячных митингов незамеченным остался пикет в поддержку Светланы Тихановской в городском поселке Кореличи. На первый взгляд, все логично — чуть больше 250 человек в сравнении с тысячами в Гродно, Лиде и Слониме смотрятся, мягко говоря, скромно, пишет «Салiдарнасць».

На самом же деле это очень много. И не только для Кореличей. Объясняем, почему это важно.

250 человек для райцентра, население которого составляет около 6400 — это как 80 тысяч для двухмиллионного Минска.

Отметим, что в Кореличах выступал представитель команды Светланы Тихановской. Любопытно было бы посмотреть на явку, если бы кандидат в президенты лично приехала сюда с Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой.

К примеру, в Горках пикет в поддержку Тихановской в тот же самый день собрал до 400 человек. Для сравнения — в Горках живет около 35 тысяч человек.

Фото: korelichi.by

Важным моментом является настрой собравшихся. Как сообщает сайт Кorelichi.by, местых жителей не испугала непогода:

— Несмотря на проливной дождь, собравшиеся граждане остались до конца мероприятия, пели вместе песни, поддерживали аплодисментами и лозунгами выступающих.

Судя по репортажу из Кореличей, на митинг люди пришли с бело-красно-белыми флагами, некоторые пришли в майках с «Пагоняй». Как уроженец Кореличчины, могу смело сказать, что такой концентрации национальной символики здесь не видели с 1990-х.

К слову, на днях в местном суде рассматривалось административное дело двух парней, сфотографировавшихся с бело-красно-белым флагом. Один из них пояснил свой поступок словами о том, что «Беларусь — это не только Минск, за провинциями тоже стоит выбор».

О чем все это может говорить? Возможно о том, что несколько преувеличены переживания о том, что у вышедшего на сцену проснувшегося большинства экономика на первом месте, а национальное вторично.

О том, что белорусы «проснулись» не только в Минске и городах с десятками тысяч жителей, но и в небольших райцентрах, вроде Кореличей.

Впрочем, неожиданной массовостью митинг в Кореличах в первую очередь обязан стараниям самих властей.


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