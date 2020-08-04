Максим Винярский объявил сухую голодовку 3 4.08.2020, 9:30

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

Координатора «Европейской Беларуси» сегодня ждет новый суд.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский объявил сухую голодовку и ждет нового суда, сообщат пресс-служба кампании.

Координатора «Европейской Беларуси» сегодня будут судить по ст. 23.4 КоАП РБ (неповиновение милиции).

Как стало известно от адвоката активиста, 1 августа он объявил сухую голодовку в знак протеста против незаконного задержания. В данный момент Максим Винярский отбывает ранее неотсиженные сутки и должен был выйти на свободу до выборов. Теперь его ждет новый суд.