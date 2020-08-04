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В МИД РФ назвали спектаклем ситуацию с задержанием россиян в Беларуси

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  • 4.08.2020, 18:52
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В МИД РФ назвали спектаклем ситуацию с задержанием россиян в Беларуси
фото: depositphotos

В ведомстве пообещали «не дать в обиду» задержанных в Беларуси граждан РФ.

Вина задержанных в Беларуси российских граждан ничем не доказана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя на странице в Facebook.

— Что касается задержанных в Беларуси российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают, — написала дипломат.


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