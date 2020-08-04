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Беларусь будет свободной!

  • 4.08.2020, 19:39
  • 2,034
Беларусь будет свободной!

Это знают даже дети.

Уже скоро белорусы обретут долгожданную свободу. Обратный отсчет запущен. А пока жители страны семьями и поодиночке участвуют во Флешмобе солидарности.

Сегодня в 19:00 граждане нашей страны снова распахнули свои окна и пошумели как следует. 97% требующих перемен открывают окна квартир, вывешивают национальные флаги, выходят на балконы, аплодируют, стучат в кастрюли или включают громко музыку и поют. Всего 2 минуты — но каждый день и до победы!

19:00 Видео приходит со всех уголков страны, но сегодня не могу обойти стороной Шабаны.

19:00 Перемен в караоке!

19:00 Даже дети понимают, что о свободе нужно говорить громко или петь.

19:00 Не забывайте повязать ленточки и гулять после флешмоба.

19:00 Несмотря на то, что пикет был сорван, Солигорск гудит 🔥


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