Обвал цен на нефть принес британской компании миллионы долларов 1 4.08.2020, 20:33

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Трейдеры Vega Capital использовали интересную тактику.

Практически неизвестная британская инвесткомпания Vega Capital сумела заработать около 500 миллионов долларов на обвале цен на нефть, случившемся 20 апреля на торгах на нью-йоркской бирже NYMEX, пишет lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Трейдеры Vega Capital использовали тактику, к которой в тот день не прибегал почти никто, хотя в той ситуации она была наиболее логичной: открывали короткие позиции по фьючерсам на нефть американской марки WTI, продавая контракты и ожидая дальнейшего падения цен на них.

В течение торговой сессии 20 апреля стоимость фьючерса на баррель WTI снизилась с 18 до минус 40 долларов, зафиксировавшись на отметке минус 37,63 доллара. По этой цене в итоге были принудительно закрыты позиции на других биржах, на которых торговались контракты, «зеркальные» к оригинальному нью-йоркскому. На самой NYMEX торги продолжились через несколько часов, и к моменту экспирации цена достигла 10,01 доллара за баррель.

Точные ценовые отметки, на которых Vega Capital совершала сделки, неизвестны. Однако отмечается, что продажа была осуществлена по максимально близкой к минус 37,63 доллара за баррель отметке. О прибыли компании стало известно не сразу — она отражена в ее отчетности за второй квартал.

После ее публикации государственные регуляторы США, Великобритании, а также руководство CME Group, в которую входит NYMEX, начали расследования на предмет законности действий трейдеров Vega. Их подозревают в создании дополнительных условий для снижения котировок, приведших к беспрецедентному обвалу рынка.

Vega Capital была основана в 2016 году и действует по принципу проп-трейдинговой компании. В отличие от большинства инвесткомпаний, такие игроки не привлекают средства инвесторов под управление, а торгуют собственными деньгами либо предоставляют доступ к бирже независимым трейдерам, взимая с них комиссию.

По итогам торгов 20 апреля, цена на фьючерсы WTI впервые в истории опустилась до отрицательной отметки, что принесло значительные убытки инвесторам и трейдерам по всему миру. Участники торгов на Московской бирже потеряли около миллиарда рублей и сейчас судятся с площадкой. Причиной обвала стала нехватка мест в нефтяных хранилищах на фоне крайне низкого мирового спроса в период пандемии коронавируса.