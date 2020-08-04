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Лукашенко достал всех

  • Дмитро Литвин
  • 4.08.2020, 21:00
  • 2,105
Лукашенко достал всех
фото: facebook/Dmytry Lytvyn

У диктатора нет шанса пропетлять.

Главная неприятность для Лукашенко на этих выборах в том, что он никому не нужен.

Лукашенко явно не ожидал, что жена какого-то там блогера сможет стать объединяющей фигурой для оппозиции посредством идеи, что власть ей (жене блогера) вообще не нужна – ей нужен функционал, чтобы провести новые честные выборы президента и вернуть старую конституцию. При этом конкуренты Лукашенко хотя и считают суверенитет Беларуси главной ценностью – там в этом никто не уступит – остаются в привычной и консенсусной рамке: надо сотрудничать и с Россией, и с Европой, и с Китаем, никто из них не будет идти на идеологизированный разрыв с Кремлем.

Как ни крути, но все это разрушает позицию Лукашенко. В чем бы мог быть его особый смысл, чтобы получить еще один срок? Да ни в чем. Всех достал. И своих граждан, и Путина, и Евросоюз – как можно судить по пристальному вниманию в Германии к темной стороне правления Лукашенко.

Так что у Лукашенко нет шанса пропетлять. Он не нужен своему обществу, он не нужен Кремлю, и мы живем не в той Европе, где какой-то политический финт ушами позволит диктатору уйти с Востока на Запад, – это не времена холодной войны. И что самое интересное – он осознает эту свою ненужность и очень остро ее переживает. А куда деваться? Выхода нет. Все теперь зависит не от него, а от самих белорусов.

Дмитро Литвин, Facebook


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