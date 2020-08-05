Сокращен список стран, вернувшись из которых белорусам не надо уходить на карантин 1 5.08.2020, 8:28

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Поправки внес Минздрав.

Минздрав Беларуси исключил несколько государств из перечня стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщает tut.by.

4 августа из перечня исключили Азербайджан, Монголию, Танзанию, Фиджи, Шри-Ланку.

Те, кто прибыл в Беларусь из стран, которых нет в списке, не обязаны находиться на самоизоляции в течение 14 дней. Кроме того, для прибывших в Беларусь из стран, исключенных 4 августа из перечня, дальнейшее нахождение на самоизоляции не требуется.

В перечне на сегодняшний день указано 100 стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19. Из него исключены почти все страны-соседки Беларуси, кроме Украины.

Украина несколько дней назад внесла Беларусь в список «зеленых» государств: теперь не нужен карантин и ПЦР-тест.