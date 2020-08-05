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Ученые выяснили, как связаны цвет глаз и тяга к алкоголю

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  • 5.08.2020, 15:33
  • 5,455
Ученые выяснили, как связаны цвет глаз и тяга к алкоголю

Исследование провели в США.

Ученые из США провели исследование и обнаружили необычную взаимосвязь между цветом глаз и склонностью к алкоголизму, пишет glavred.info.

Большое количество таких особенностей обнаружено у людей, чьи глаза имеют карий цвет.

Именно люди имеют наибольший риск получить зависимость от алкоголя. Дело в том, что у этих людей быстрее возникает интоксикация организма от горячительных напитков.

Кроме этого, ученые рассказали - по причине повышенного содержания вещества меланин в радужной оболочке глаз, люди с карим цветом глаз поглощают свет быстрее и чаще оказываются в депрессивном состоянии. К тому же люди с темными глазами имеют низкий болевой порог.


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