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Вперед и с песней!

  • 5.08.2020, 19:37
  • 2,021
Вперед и с песней!

До победы остаются считанные дни.

Белорусы продолжают участвовать во Флешмобе солидарности. Сегодня в 19:00 граждане нашей страны снова распахнули свои окна и пошумели как следует.

97% требующих перемен открыли окна квартир, вывесили национальные флаги, включали громко музыку и пели. Всего 2 минуты — но каждый день и до победы!

19:00 Минск. Используем всё против Таракана. Музыка, флаги, кастрюли.🔥🔥🔥

19:00 Приятно, когда двор тебя поддерживает. Жыве Беларусь!

19:00Жлобин, Береза, Дзержинск. 🤍❤️🤍

19:00 Национальные флаги везде!

19:00 Бобруйск, караоке: «Воины света бьются до утра!».✊🏻


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