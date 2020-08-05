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Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета флага Ливана в знак солидарности

  • 5.08.2020, 22:07
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Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета флага Ливана в знак солидарности

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа.

Мэрию Тель-Авива подсветили в цвета флага Ливана в знак солидарности с народом этой страны. Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

«Человечность превосходит любой конфликт, и мы сердцем с ливанским народом после ужасной катастрофы, которую он пережил», — заявил мэр города Рон Хульдаи.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Погибли по меньшей мере 70 человек, еще более 2700 получили ранения. Пострадало множество кварталов города, в том числе оказалось задето взрывной волной посольство России.

Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что, по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД уточнили, что речь идет о взрыве аммиачной селитры. По неподтвержденной информации, на складе случилось короткое замыкание, вызвавшее пожар, в результате чего взорвалась селитра.

Ливан и Израиль технически находятся в состоянии войны, хотя масштабных столкновений после вооруженного конфликта 2006 года между странами не происходило.

Фото: @noa_landau

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