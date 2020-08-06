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Известный грузинский художник поддержал белорусов

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  • 6.08.2020, 11:41
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Известный грузинский художник поддержал белорусов

Его новая работа выполнена в форме бело-красно-белого флага.

Грузинский художник Дэвид Датуна, живущий в США, посвятил свою новую работу борьбе белорусов за свободу. Об этом он сообщил в Facebook, передает «Белсат».

«В это важное время для Всего мира, я хочу посвятить свою следующую работу народу, который своим примером показывает всему Миру, что есть главная ценность и на что можно пойти ради неё. Только свобода, ради которой стоит жить, свобода, ради которой можно умереть. Свобода, в любых своих проявлених», – заявил художник Дэвид Датуна.

Новая работа выполнена в форме бело-красно-белого флага.

«И вы, Великий и красивый народ Беларуси верьте, что свобода восторжествует, добро победит зло, все тайное всегда становится явным. По другому просто не может быть.

За свободу! За вас! За ваше, а значит и за наше будущее! Я вами горжусь, я вас слышу! Мир вас слышит», – отметил он.

Дэвид Датуна живет и работает в США с 1999 года. Артист прославился благодаря своим необычным работам флагов разных государств, собранных из оптических линз.

Также художник известен тем, что съел банан стоимостью до $ 150 тысяч итальянского художника Маурицио Каттелана, назвав это своим перформансом.


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