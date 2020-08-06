На мирные протесты вышли сотни тысяч человек и победили 6.08.2020, 15:52

Фото: epa/upg

Про революцию в Армении и Беларусь.

20 лет Арменией управлял коррупционный и авторитарный так называемый Карабахский клан. Вначале 10 лет Роберт Кочарян — с 1998 по 2008. Затем диктаторскую эстафету перенял его преемник Серж Саргсян. Армяне возмутились и вышли на улицы в 2008 году, но власть жестко подавила протест. Диктатура продержалась еще 10 лет. Поражение 2008-го сильно ударило по боевому духу армян, еще за полгода до революции многие не верили в саму возможность перемен — боялись, что история повторится, пишет Telegram-канал «Баста!»

Саргсян проправил 2 срока, и ему показалось мало. Решил провернуть многоходовочку, и с 2018 года главой страны стал не президент, а премьер-министр. Догадываетесь, кто плюхнулся в министерское кресло? Саргсян планировал еще долго оставаться у руля. Но не тут-то было! Армяне, которые 20 лет терпели произвол, и точно так же, как и белорусы, вышли на улицы. Их вождем стал оппозиционный журналист и бывший политзаключенный Никол Пашинян. Только начались протесты, как его тут же и арестовали. Прямо как у нас Сергея Тихановского. Но люди продолжали выходить. На улицы Еревана вышли на мирные протесты сотни тысяч человек! Из тюрьмы Пашинян вернулся сразу на пост премьера. Вместо ушедшего в отставку Саргсяна. Мирная революция победила в 2018 всего за несколько недель!

Полицейские увидели, как много людей вышло на улицы, и отказались разгонять демонстрантов. А Роберт Кочарян, который разгонял протесты в 2008 году — потом сам сел за решетку.

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