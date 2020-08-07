Андрей Курейчик: Белорусы выигрывают у власти 7-1 1 7.08.2020, 9:38

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Андрей Курейчик

Демарш музыкантов больно ударил по «таракану».

Все больше известных музыкантов отказываются участвовать в концертах Саши-таракана 8 августа.

Так, хедлайнер Tyga тоже отказался выступать на провластном концерте.

Известный белорусский режиссер Андрей Курейчик отреагировал в «Фейсбуке» на демарш музыкантов. Белорусы в этой битве ведут со счетом 7-1, отмечает режиссер:

«Лукашенко отменил пикет Тихановской на Бангалор. Тихановская и беларусы отменили 7 агит-концертов звезд за Лукашенко. Счет 7-1».