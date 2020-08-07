Андрей Курейчик: Белорусы выигрывают у власти 7-1

Андрей Курейчик: Белорусы выигрывают у власти 7-11
- 7.08.2020, 9:38
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Демарш музыкантов больно ударил по «таракану».
Все больше известных музыкантов отказываются участвовать в концертах Саши-таракана 8 августа.
Так, хедлайнер Tyga тоже отказался выступать на провластном концерте.
Известный белорусский режиссер Андрей Курейчик отреагировал в «Фейсбуке» на демарш музыкантов. Белорусы в этой битве ведут со счетом 7-1, отмечает режиссер:
«Лукашенко отменил пикет Тихановской на Бангалор. Тихановская и беларусы отменили 7 агит-концертов звезд за Лукашенко. Счет 7-1».