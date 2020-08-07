закрыть
7 августа 2020, пятница, 10:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Андрей Курейчик: Белорусы выигрывают у власти 7-1

1
  • 7.08.2020, 9:38
  • 4,653
Андрей Курейчик: Белорусы выигрывают у власти 7-1
Андрей Курейчик

Демарш музыкантов больно ударил по «таракану».

Все больше известных музыкантов отказываются участвовать в концертах Саши-таракана 8 августа.

Так, хедлайнер Tyga тоже отказался выступать на провластном концерте.

Известный белорусский режиссер Андрей Курейчик отреагировал в «Фейсбуке» на демарш музыкантов. Белорусы в этой битве ведут со счетом 7-1, отмечает режиссер:

«Лукашенко отменил пикет Тихановской на Бангалор. Тихановская и беларусы отменили 7 агит-концертов звезд за Лукашенко. Счет 7-1».


популярное за неделю

Мнение

Белорусы, ваша позиция полна достоинства!
Белорусы, ваша позиция полна достоинства! Польский фонд Свобода и Мир
Белорусы, вы не одни, стены рухнут!
Белорусы, вы не одни, стены рухнут! Лидеры польской «Солидарности»
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции
Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции Наталья Радина
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко»
«Я увидел, что из себя на самом деле представляет режим Лукашенко» Колин Кортбус