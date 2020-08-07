235 нелегалов пересекли Ла-Манш за один день: это рекорд 4 7.08.2020, 15:13

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Среди прибывших в Британию была беременная женщина.

235 нелегальных мигрантов на 17 лодках, пытавшихся переправиться через пролив Ла-Манш из северной Франции, были перехвачены сотрудниками британской береговой охраны и пограничной службы в четверг, сообщило МВД Британии.

Предыдущий суточный рекорд - 202 человека - был поставлен неделю назад.

В лодке, достигшей побережья графства Кент, находились 15 человек, включая детей и женщину на последних месяцах беременности. На другой приплыли сразу 26 мигрантов.

В пятницу корреспондент ВВС Саймон Джонс видел там же каяк, в котором находились 14 человек, в том числе беременная женщина.

По данным МВД, с начала года Ла-Манш незаконно пересекли 3948 человек на более чем 300 судах. Ведомство не сообщило, сколько среди них было мужчин и сколько женщин, и каких они были национальностей.

Члены британского парламента начали расследование из-за увеличения числа мигрантов, пытающихся пересечь Ла-Манш из Франции.

Среди прибывших в Британию была беременная женщина

Фото: SUSAN PILCHER

Комитет по внутренним делам Палаты общин намерен выяснить, как действуют преступные группировки, занимающиеся перевозкой людей, определить опасность, которой подвергаются мигранты, а также оценить деятельность властей Франции и Британии.

Депутаты хотят выяснить, в каких условиях живут мигранты во Франции, которым зачастую приходится довольствоваться самодельными лагерями, а также каким опасностям подвержены дети, которые пересекают пролив без родителей.

Министр по делам иммиграции Крис Филип сказал, что разделяет "негодование общественности в связи с ужасающим количеством попыток пересечения пролива" в четверг.

"Они неприемлемы и не продиктованы необходимостью, поскольку Франция является безопасным местом. Мы будем тесно сотрудничать с Францией. В начале следующей недели я поеду в Париж, чтобы договориться с ними о более энергичных мерах, включая перехват и возврат [мигрантов во Францию]. Так просто не может продолжаться", - заявил он.

Французские власти заявили, что в четверг перехватили в своих водах и вернули 23 мигранта, направлявшихся в Британию на лодках. В операции был задействован вертолет.

По словам Криса Филипа, единственное решение состоит в том, чтобы сделать путь через Ла-Манш "совершенно непреодолимым", чтобы никто не пытался им воспользоваться.

"Я не хотела бы заниматься предположениями о возможных дальнейших мерах", - сказал министр финансов Британии Риши Сунак в эфире телеканала Sky News, комментируя сообщения о планах правительства привлечь военно-морской флот к патрулированию Ла-Манша.

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Фото: SUSAN PILCHER

"Важно, что мы тесно взаимодействуем в этом вопросе с нашими французскими союзниками. Безусловно, Франция является безопасным местом для мигрантов, и мы хотели бы, чтобы число этих пересечений сократилось. Исходя из результата наших переговоров [c Францией], мы будем принимать решение касательно следующих шагов".

Правительство намерено разобраться в причинах резкого роста числа попыток пересечь Ла-Манш нелегальными мигрантами - с примерно 200 в марте до 1100 в июле нынешнего года.

Созданный для этой цели комитет, в частности, рассмотрит:

роль организованной преступности;

возможные меры британских и французских властей по борьбе с нелегальной миграцией и стимулированию законных способов добиваться убежища;

условия, в которых находятся беженцы в северной Франции и риски, которым они подвергаются;

обращение британских властей с прибывающими нелегальными мигрантами, особенно с детьми, которых не сопровождают взрослые.