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За несколько часов белорусы собрали более $25 тысяч в поддержку диджеев перемен

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  • 8.08.2020, 9:28
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За несколько часов белорусы собрали более $25 тысяч в поддержку диджеев перемен
Фото: «Наша Ніва»

Невероятная солидарность.

Диджеям из Киевского сквера Кириллу Галанову и Владиславу Соколовскому по состоянию на 8:45 8 августа собрали 25 224 доллара помощи, сообщает «Радыё Свабода».

Благотворительная акция по сбору денег происходит в «Фейсбуке». Собранные деньги будут разделены поровну между Кириллом и Владиславом.

Сотрудники Дворца детей и молодежи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов вечером 6 августа включили песню «Перемен» Виктора Цоя на официальном концерте возле кинотеатра «Киев», перебив выступление баяниста Виталия Воронко.

Вчера в 19.00 по всей Беларуси прошел масштабный Флешмоб солидарности с диджеями перемен.


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