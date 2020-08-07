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Флешмоб солидарности с диджеями свободы: сегодня, в 19-00

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  • 7.08.2020, 13:19
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Флешмоб солидарности с диджеями свободы: сегодня, в 19-00
фото: nn.by

Выезжаем на центральные улицы и проспекты городов.

Друзья, мы не можем оставить в беде героев вчерашнего дня, звукорежиссёров Владислава Соколовского и Кирилла Галанова, которые поддержали наш флешмоб #рукиперемен и в 19.00 на государственном празднике включили песню «Перемен» и подняли руки с белыми браслетами, пишет телеграм-канал МКБ.

За этот геройский поступок парней задержали, избили, сегодня судят и точно уволят с Дворца молодежи.

Мы предлагаем поддержать парней и всех белорусов, которые сейчас сражаются за честные выборы и перемены в нашей стране.

Жители Минска! Сегодня, 7 августа, берем такси, садимся в свои автомобили, едем на проспект Независимости и ровно в 19.00 опускаем стекла машин, включаем громко песню «Перемен» и поднимаем руки с белыми браслетами.

Жители всех городов Беларуси! Также выезжаем на центральные улицы и проспекты ваших городов.

Поддержим ребят! Сделаем вместе масштабный и громкий флешмоб по всей стране. Пусть они услышат, что перемены в Беларуси уже не отключить!

Кто хочет, включает в 19.00 песню «Перемен» и другие боевые хиты у себя дома в окнах и на балконах и продолжает шуметь.


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