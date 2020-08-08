Грузия заявила о полной готовности к вступлению в НАТО 2 8.08.2020, 15:40

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Страна намерена развивать сотрудничество с западными странами.

Грузия намерена развивать сотрудничество с западными странами и НАТО, заявил в 12-ю годовщину начала пятидневной российско-грузинской войны премьер-министр республики Георгий Гахария, пишет dw.com.

"Мы продолжаем углублять партнерство по нашим стратегическим направлениям - это НАТО, США и Евросоюз. Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это процесс, и мы обязательно доведем его до конца", - указал Гахария в субботу, 8 августа.

Он подчеркнул, что евроатлантическая интеграция и мирное развитие страны являются обязательным условием восстановления территориальной целостности Грузии. Гахария и президент страны Саломе Зурабишвили в тот же день возложили венки к могилам погибших в августе 2008 года военнослужащих.