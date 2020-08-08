Хит «Стены рухнут» прозвучал возле Консульстве Беларуси в Белостоке 1 8.08.2020, 18:17

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Фото: Радыё Рацыя

Возле Консульства развевались бело-красно-белые флаги.

Белорусов в их борьбе за права человека и демократию 7 августа поддержали в Белостоке, передает «Радыё Рацыя».

Во время акции выступили белорусские и польские активисты. Именно песня «Стены рухнет» объединяет белорусов в борьбе за свою свободу, - сказала Катаржина Пельчинская-Наленч

- Пришло время отложить проблемы и проявить солидарность с белорусами. Дело, за которое они борются, важное для Беларуси, хорошее для Польши и Европы.

- Все в ритме нормальной европейской политики. Где обычные человеческие свободы являются нормальным явлением: свобода собраний, свобода слова, свобода выражения своих эмоций и мнений. Вот почему они призывают к этому. Они призывают к восстановлению того, чего сегодня нет в Беларуси.

Похожая акция прошла вчера также около посольства Беларуси в Варшаве.