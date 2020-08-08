В Санкт-Петербурге «кормили голубей» за Хабаровск и Беларусь 1 8.08.2020, 18:49

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Фото: DW

Сотни участников акции проявили солидарность с протестующими белорусами.

В Санкт-Петербурге в субботу, 8 августа, на площадке перед Гостиным двором состоялась акция в поддержку протестных выступлений в Хабаровске и в знак солидарности с протестующими в Беларуси, пишет «Немецкая волна».

Организаторами стали активисты местного отделения Либертарианской партии России и движения "Открытая Россия". Изначально проведение акции под девизом #кормимголубей планировалось на Дворцовой площади, но, узнав о намерениях, городская администрация срочно объявила о проведении здесь развлекательного мероприятия. Поэтому оргкомитет акции солидарности сообщил через соцсети о том, что отправка писем с заголовками "Я/Мы Хабаровск" и "Жыве Беларусь" состоится в том месте, где в начале десятых годов проходили акции в рамках "Стратегии 31".

Внимание журналистов привлекли два молодых человека в футболках с надписью "Я против Путина". Один из них, назвавший себя Павлом, сказал: "Мы против Путина, потому что считаем, что диктатуре не место в России. Мы за свободную страну. Также мы поддерживаем Хабаровский край, и призываем петербуржцев не бояться отстаивать свои права". Второй, которого звали Евгением, сообщил, что служил в воздушно-десантных войсках, и может утверждать, что в армии тоже многие недовольны политикой российского президента.

Через полтора часа после начала акции организаторы сообщили, что шествия не будет, и что участники начнут расходиться после того, как все заготовленные письма в Хабаровский край и в Беларусь будут отпущены в специальные ящики. А активисты Либертарианской партии и "Открытой России" найдут способ передать их по назначению.