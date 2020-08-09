«Немецкая волна»: В день выборов в Беларуси начались проблемы с интернетом 10 9.08.2020, 11:33

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Наблюдаются перебои с доступом к «Хартии-97» и другим новостным ресурсам.

В основной день голосования на президентских выборах в Беларуси отмечаются масштабные проблемы с интернетом.

Утром в воскресенье, 9 августа, замечены трудности с загрузкой сервисов Tor, сообщает корреспондент Deutsche Welle в Минске. По его словам, также не грузится сайт YouTube, у многих пользователей также наблюдаются проблемы с мессенджером Signal. Также наблюдаются перебои с доступом к сайтам Euroradio.by и "Хартия-97".

При этом корреспондент Deutsche Welle отметил, что Euroradio.by открывается через VPN, а сайты правозащитного центра "Весна", Naviny.by, Tut.by, Nn.by, Радио "Свобода", "Белорусский партизан" доступны обычным способом.

Медленно работает Telegram и мобильный интернет

Белорусское издание onliner пишет о проблемах с загрузкой файлов в Telegram. По его данным, также не функционирует ряд популярных VPN-сервисов, в частности TunnelBear.

Портал tut.by также сообщает об очень медленной загрузке файлов в Telegram без прокси-сервиса и трудностях с VPN-сервисами и загрузкой YouTube. Кроме того, не работают сервисы Google, не открываются сайт Виктора Бабарико.

Между тем корреспонденты "Медиазоны" также сообщили о перебоях в работе мобильного интернета у операторов ByFly, MTS, Life, "Космос ТВ". Заместитель гендиректора "Белтелекома" по техническим вопросам Вадим Шайбаков в интервью оnliner подтвердил технические проблемы.