NEXTA: Похоже, сегодня кто-то может улететь из Беларуси. Раз и навсегда 23 9.08.2020, 19:35

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Осталось лишь выйти на улицы и показать свою волю к переменам.

Как сообщают источники Telegram-канала NEXTA, весь экипаж самолета Лукашенко мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту, бортпроводники уже на месте, самолет заправлен и полностью подготовлен.

Позже популярный блогер дополнил информацию: «В эти минуты возле аэропорта Минска саперы проверяют все прилегающие путепроводы. Такое обычно происходит перед тем, как Лукашенко вылетает куда-нибудь. На обочине стоят экипажи ГАИ из Смолевичей.

Похоже, сегодня кто-то может улететь из Беларуси. Раз и навсегда.

Осталось лишь выйти на улицы и показать свою волю к переменам. И тогда самолет точно покинет Беларусь», - написал блогер.