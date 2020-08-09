закрыть
9 августа 2020, воскресенье, 20:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

NEXTA: Похоже, сегодня кто-то может улететь из Беларуси. Раз и навсегда

23
  • 9.08.2020, 19:35
  • 20,980
NEXTA: Похоже, сегодня кто-то может улететь из Беларуси. Раз и навсегда

Осталось лишь выйти на улицы и показать свою волю к переменам.

Как сообщают источники Telegram-канала NEXTA, весь экипаж самолета Лукашенко мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту, бортпроводники уже на месте, самолет заправлен и полностью подготовлен.

Позже популярный блогер дополнил информацию: «В эти минуты возле аэропорта Минска саперы проверяют все прилегающие путепроводы. Такое обычно происходит перед тем, как Лукашенко вылетает куда-нибудь. На обочине стоят экипажи ГАИ из Смолевичей.

Похоже, сегодня кто-то может улететь из Беларуси. Раз и навсегда.

Осталось лишь выйти на улицы и показать свою волю к переменам. И тогда самолет точно покинет Беларусь», - написал блогер.


популярное за неделю

Мнение

Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Лукашенко — ноль, а нас 97%
Лукашенко — ноль, а нас 97% Наталья Радина
Последний день негодяя
Последний день негодяя Алексей Мельников
Лимит времени у лукашистов исчерпан
Лимит времени у лукашистов исчерпан Вадим Кабанчук