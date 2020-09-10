Названы болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса 5 10.09.2020, 8:19

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В таких случаях решение о вакцинации должен принимать лечащий врач.

Абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса являются болезни, связанные с вводом пациенту иммунодепрессивных препаратов.

По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, таких болезней множество. Самый распространенный пример – онкология, передает vm.ru.

"Поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента", – отметил медик.

Кроме того, противопоказанием к вакцинации от COVID-19 также являются воспалительные, аутоиммунные заболевания, красная волчанка и системные заболевания крови.

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