Названы болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса

Названы болезни, при которых нельзя делать прививку от коронавируса5
- 10.09.2020, 8:19
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В таких случаях решение о вакцинации должен принимать лечащий врач.
Абсолютным противопоказанием к вакцинации от коронавируса являются болезни, связанные с вводом пациенту иммунодепрессивных препаратов.
По словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова, таких болезней множество. Самый распространенный пример – онкология, передает vm.ru.
"Поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание. Поэтому все подобные вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач пациента", – отметил медик.
Кроме того, противопоказанием к вакцинации от COVID-19 также являются воспалительные, аутоиммунные заболевания, красная волчанка и системные заболевания крови.