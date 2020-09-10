Павел Санкович: Минспорта Беларуси – это отголосок диктатуры СССР и книг Оруэлла 1 10.09.2020, 20:03

фото: rgazeta.by

Известный пловец заявил, что «такой организации не должно существовать в принципе».

Известный белорусский пловец Павел Санкович поделился мнением об идее реорганизаций спортивных федераций и министерств в Беларуси, передает «Трибуна».

«Министерство спорта Беларуси – это отголосок диктатуры СССР и книг Оруэлла. Такой организации не должно существовать в принципе. Для этого есть профессионалы с опытом, работающие на местах в федерациях.

Tribuna.com, я готов выступить посредником в формировании новой, независимой федерации плавания Беларуси. План, структуру и остальные детали предоставим.

Спортсмены должны непосредственно участвовать в принятии основных решений путем голосования. Любой желающий должен всегда быть в курсе, на какие цели идет бюджет, и какие спонсоры у нас есть. Для нас, спортсменов, это всегда было секретом. А ведь это на нас выделялись те деньги (конечно, у нас в РБ половина бюджета и наших призовых оседала в кармане прикорытников).

Отвечая на вопрос… Я, как и многие тренера и спортсмены, согласен, что спорт не должен спонсироваться за бюджетные деньги. Однозначно не на 100 процентов. Для этого стране нужен сектор малого и среднего бизнеса (людям нужны деньги для членских взносов, а бизнесу деньги, чтобы выступить спонсором).

У нас, как вы знаете, такого сектора нет. При Лукашенко – не будет никогда. А о китайских спонсорах федерации мы слышим случайно между делом в личном разговоре с представителями министерства», – написал Санкович в сторис инстаграма.

Напомним, ранее известная белорусская пловчиха Александра Герасименя призвала реорганизовать федерации.

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