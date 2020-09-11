Андрей Санников: Белорусская оппозиция безусловно поддерживает территориальную целостность Украины 11.09.2020, 10:05

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Андрей Санников

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» ответил министру иностранных дел Украины.

Один из лидеров белорусской оппозиции, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников ответил на вопрос министра иностранных дел Украины:

— На днях министр иностранных дел Украины уважаемый мной Дмитрий Кулеба публично задался вопросом об отношении белорусской оппозиции к Украине, российской агрессии, незаконной оккупации украинских территорий, аннексии Крыма.

Вопрос, полагаю, риторический, но, коли нужен ответ, то вот он:

Белорусская оппозиция безусловно поддерживает территориальную целостность Украины, осуждает российскую агрессию, не признает аннексию Крыма и считает его украинским.

Если кто-то говорит иное, то это не оппозиция и не белорусская.

Более того, по некоторым вопросам мы занимаем даже более принципиальную позицию, чем украинская власть, например по Минским переговорам. Нам с самого начала было очевидно, что переговоры о мире на территории убийцы обречены на провал, а продолжать их сейчас – преступление.

У меня в свою очередь тоже есть вопросы к внешнеполитическому ведомству Украины, государства, от которого во многом зависит будущее нашего региона:

Почему вы стесняетесь поддержать демократические силы Беларуси? Почему вы заявляете о приверженности идеалам демократии только своим западным партнерам, а в Беларуси имеете дело преимущественно с режимом? Тем режимом, который поддерживает аннексию Крыма, содействует войне на востоке Украины, проводит на территории Беларуси угрожающие международному миру маневры и давно уже не имеет никакой легитимности.

Почему в последнее время внешнеполитическое ведомство Украины так стесняется встретиться с белорусской оппозицией, продемонстрировать приверженность принципам демократии?

Ранее было по-другому. Например, одну из первых своих встреч как представитель «теневого правительства» Геннадия Карпенко я провел с министром иностранных дел Украины, легендарным Геннадием Иосифовичем Удовенко, неоднократно встречался со своим другом и коллегой Константином Ивановичем Грищенко.

Не смущайтесь. Вы мощная держава, краеугольный камень, как говорят ведущие политологи мира, не только безопасности, но и демократического развития огромного региона.

Украина сегодня могла бы сыграть важную роль в нормализации ситуации в Беларуси, прекращении насилия, поддержке демократических сил и народа нашей страны.

Слава Украине!

Жыве Беларусь!

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству УНН заявил, что хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно развития отношений с его страной.

«Я хочу увидеть, хочу услышать (воспользуюсь вашим интервью, надеюсь, они прочитают) позицию белорусской оппозиции относительно дальнейшего развития отношений с Украиной, — сказал Кулеба. — Я только слышал заявления госпожи Тихановской о Крыме. Она сказала, что не владеет информацией, что там на самом деле произошло в 2014 году, и когда она станет президентом, то она обязательно выяснит и определит свою позицию».

Также глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил о работе члена президиума Координационного совета Павла Латушко представителем Беларуси в ЮНЕСКО.

«Я знаю, как господин Латушко действовал при рассмотрении вопросов, связанных с незаконной оккупацией Крыма Россией и системным нарушением прав человека на полуострове. Вы же понимаете, что действовал он не так, как ожидала бы украинская сторона от дружественного, соседнего государства. Поэтому я сейчас слышу много заявлений лидеров белорусской оппозиции об их отношении к России, и это, кстати, очень позитивные заявления — все они рассчитывают на дружеские отношения с Россией. Было бы очень полезно, если бы они выразили свое отношение к Украине, о том, как они будут оценивать и относиться к российской агрессии против нашего государства, к незаконной оккупации украинских территорий. Это очень простые заявления, которые могут прозвучать и стать четким сигналом для Украины», — добавил Кулеба.

«Мы со своей стороны в тяжелые времена для белорусского общества заняли очень четкую позицию, осудив насилие белорусской милиции против протестующих. Пора теперь и нам услышать позицию лидеров белорусской оппозиции о будущем белорусско-украинских отношений»

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