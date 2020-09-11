Андрей Санников: Белорусская оппозиция безусловно поддерживает территориальную целостность Украины
- 11.09.2020, 10:05
- 1,489
Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» ответил министру иностранных дел Украины.
Один из лидеров белорусской оппозиции, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников ответил на вопрос министра иностранных дел Украины:
— На днях министр иностранных дел Украины уважаемый мной Дмитрий Кулеба публично задался вопросом об отношении белорусской оппозиции к Украине, российской агрессии, незаконной оккупации украинских территорий, аннексии Крыма.
Вопрос, полагаю, риторический, но, коли нужен ответ, то вот он:
Белорусская оппозиция безусловно поддерживает территориальную целостность Украины, осуждает российскую агрессию, не признает аннексию Крыма и считает его украинским.
Если кто-то говорит иное, то это не оппозиция и не белорусская.
Более того, по некоторым вопросам мы занимаем даже более принципиальную позицию, чем украинская власть, например по Минским переговорам. Нам с самого начала было очевидно, что переговоры о мире на территории убийцы обречены на провал, а продолжать их сейчас – преступление.
У меня в свою очередь тоже есть вопросы к внешнеполитическому ведомству Украины, государства, от которого во многом зависит будущее нашего региона:
Почему вы стесняетесь поддержать демократические силы Беларуси? Почему вы заявляете о приверженности идеалам демократии только своим западным партнерам, а в Беларуси имеете дело преимущественно с режимом? Тем режимом, который поддерживает аннексию Крыма, содействует войне на востоке Украины, проводит на территории Беларуси угрожающие международному миру маневры и давно уже не имеет никакой легитимности.
Почему в последнее время внешнеполитическое ведомство Украины так стесняется встретиться с белорусской оппозицией, продемонстрировать приверженность принципам демократии?
Ранее было по-другому. Например, одну из первых своих встреч как представитель «теневого правительства» Геннадия Карпенко я провел с министром иностранных дел Украины, легендарным Геннадием Иосифовичем Удовенко, неоднократно встречался со своим другом и коллегой Константином Ивановичем Грищенко.
Не смущайтесь. Вы мощная держава, краеугольный камень, как говорят ведущие политологи мира, не только безопасности, но и демократического развития огромного региона.
Украина сегодня могла бы сыграть важную роль в нормализации ситуации в Беларуси, прекращении насилия, поддержке демократических сил и народа нашей страны.
Слава Украине!
Жыве Беларусь!
Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству УНН заявил, что хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно развития отношений с его страной.
«Я хочу увидеть, хочу услышать (воспользуюсь вашим интервью, надеюсь, они прочитают) позицию белорусской оппозиции относительно дальнейшего развития отношений с Украиной, — сказал Кулеба. — Я только слышал заявления госпожи Тихановской о Крыме. Она сказала, что не владеет информацией, что там на самом деле произошло в 2014 году, и когда она станет президентом, то она обязательно выяснит и определит свою позицию».
Также глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил о работе члена президиума Координационного совета Павла Латушко представителем Беларуси в ЮНЕСКО.
«Я знаю, как господин Латушко действовал при рассмотрении вопросов, связанных с незаконной оккупацией Крыма Россией и системным нарушением прав человека на полуострове. Вы же понимаете, что действовал он не так, как ожидала бы украинская сторона от дружественного, соседнего государства. Поэтому я сейчас слышу много заявлений лидеров белорусской оппозиции об их отношении к России, и это, кстати, очень позитивные заявления — все они рассчитывают на дружеские отношения с Россией. Было бы очень полезно, если бы они выразили свое отношение к Украине, о том, как они будут оценивать и относиться к российской агрессии против нашего государства, к незаконной оккупации украинских территорий. Это очень простые заявления, которые могут прозвучать и стать четким сигналом для Украины», — добавил Кулеба.
«Мы со своей стороны в тяжелые времена для белорусского общества заняли очень четкую позицию, осудив насилие белорусской милиции против протестующих. Пора теперь и нам услышать позицию лидеров белорусской оппозиции о будущем белорусско-украинских отношений»