Ничего не бойся. Побеждай 5 Ирина Халип

11.09.2020, 10:46

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Ирина Халип

Даже один человек может сдвинуть тектонические плиты.

Раньше, когда Нина Багинская выходила из дома, чтобы погулять по городу с флагом, никто не торопился составить ей компанию. Не то чтобы считали ее эксцентричной – просто побаивались таких прогулок и такой компании. Нине-то хорошо, думали, она пенсионерка, ей нечего терять, а у нас кредиты и карьера, и обучение детей нужно оплачивать, и вообще как-то дискомфортно бродить по городу с флагом, даже если не побьют.

А теперь, стоит Нине выйти из подъезда, вокруг нее собираются сторонники и сторонницы – минчане всех возрастов, с флагами разных размеров, жители разных районов с разными взглядами. Они просто вместе идут гулять. И всякий раз это становится яркой, эффектной, веселой акцией протеста, на которой никому не страшно. Но до того, как это случилось, Нина десятилетиями гуляла с флагом одна. Сколько бело-красно-белых полотнищ у нее отобрали, не сосчитать. Живет на половину пенсии, потому что вторую половину власть на оплату штрафов отбирает. И все равно выходит гулять, и помощь ни от кого не принимает (уж сколько раз ей пытались оплатить штрафы – и правозащитники, и просто сочувствующие, - никому не удалось), и даже не думает о том, что стала символом белорусского сопротивления. Ей все равно – главное, чтобы флаг не исчез с улиц родного города.

Нина Багинская счастлива, что в стране теперь такое количество флагов – на улицах, на фасадах домов, во дворах. К ее прогулкам теперь присоединились все. И это лучшая иллюстрация к тому, что действия одного человека могут сдвигать тектонические плиты. Если же он будет ждать, пока к нему присоединятся миллионы, – не сдвинется ничего.

Наши тектонические плиты уже ходуном ходят, и отставной тиран из последних сил балансирует на краю огромной трещины в коре. Только у нас больше нет тех десятилетий, что понадобились для превращения прогулок с флагом в национальную традицию. Теперь время спрессовалось. Оно свистит в ушах, как несущийся поезд. Кажется, будто только вчера мы стояли в очередях, чтобы проголосовать против Саши три процента, а уже целый месяц прошел.

За этот месяц мы отвоевали себе пространство. У нас появилась Площадь перемен. У нас появились новые друзья, мы познакомились с соседями, мы теперь не выискиваем в толпе единомышленника, а окунаемся в улицу, как в море. Выходишь из дома – и ты уже не один. Это колоссальное достижение, это та необходимая часть победы, которая уже у нас в руках. Только времени у нас не так много, как раньше. Точнее, его совсем мало. Так что теперь все зависит от каждого из нас.

Вчера вся Беларусь восхищалась мужественным, красивым, отважным шахтером Юрием Корзуном. Представляла себе, как он рано утром, после ночной смены, когда единственное желание – это поскорее выбраться на поверхность, вдохнуть свежего воздуха и отправиться домой, - приковал себя наручниками на глубине 305 метров. И не собирался подниматься на поверхность, пока не будут выполнены его требования: отставка Лукашенко и прекращение расправ над мирными протестующими. Юрия доставали из шахты силой, перепиливали наручники. Днем его пропуск уже был заблокирован. А что делать уволенному шахтеру в Солигорске? Ага, вот и я о том же. Так что Юрий прекрасно понимал, чем рискует. Он не нобелевский лауреат, к его шахте не приедут западные дипломаты. И все равно совершил этот безрассудный и прекрасный поступок. Как Нина Багинская, стойким оловянным солдатиком выходящая в любую погоду. Как тот пожарный, что отказался снимать бело-красно-белые флаги. Как Пит Павлов, который вышел один с гитарой прямо к строю карателей и запел «Тры чарапахі».

Конечно, в идеальном мире все остальные шахтеры тут же присоединились бы к герою, и трухлявая диктатура рассыпалась бы в пыль в тот же день. Впрочем, нет: в идеальном мире диктатура бы пала еще розовощекой и упитанной, не дожив до маразма и тремора. А в нашем реальном мире все -совсем по-другому. Здесь шахтеры не сразу бросаются на помощь своему товарищу. Но миллионы всегда начинаются с единиц.

Сначала кто-то один берет в руки флаг. Или объявляет забастовку. Или уходит с работы, которая требует вранья. Или приковывает себя наручниками. Или вступает в бой с карателями, бьющими человека. Или, в конце концов, выходит из БРСМ или «Белой Руси». Каждое смелое действие одного человека в конце концов вызывает сотни и тысячи таких же действий по всей стране. Так что индивидуальный план для каждого очень прост.

Возьми флаг (можно гитару). Иди на площадь (можно во двор). Пой песни (можно просто кричать «жыве Беларусь!»). А дальше все просто. Помоги слабому. Стань еще сильнее. Ничего не бойся. Побеждай.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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