Большинство украинцев считает, что украинский язык должен быть единственным государственным 5 11.09.2020, 14:25

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Результаты опроса.

Мысли о том, что русским языком в Украине можно свободно пользоваться в личной жизни, но единственным государственным должен быть украинский, придерживаются 66% украинцев, говорится в результатах опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива. Еще 18% опрошенных считают, что русскому языку уместно предоставить статус официального в некоторых регионах государства, сообщает "Зеркало недели. Украина".

Также 51% украинцев считает, что языковые права украиноязычных людей на оккупированных территориях Крыма и Донбасса нарушаются. Из них 25% указали на систематические нарушения, 26% - на отдельные случаи. Еще 19% говорят об отсутствии нарушения языковых прав, у 31% опрошенных нет мнения по этому поводу.

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