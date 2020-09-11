Какие курсы доллара и евро установили банки в конце рабочей недели 11.09.2020, 20:30

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Сегодня прошли последние валютные торги недели.

Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,603 рубля, а евро — 3,082 рубля. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили банки в конце рабочей недели.

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,603 рубля (Банк ВТБ), 2,605 рубля (Белорусский народный банк, Франсабанк, РРБ-Банк, БСБ Банк, Идея Банк).

Сдавать американскую валюту выгоднее всего в Абсолютбанке — 2,596 рубля.

Выше всего курс продажи банком евро — 3,12 рубля (БСБ Банк и Беларусбанк), а ниже всего — 3,082 рубля (Банк ВТБ), 3,088 рубля (Paritetbank и Абсолютбанк).

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,072 рубля.

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