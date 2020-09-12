Меркель: Наши сердца бьются в такт с сердцами мирных демонстрантов в Беларуси 1 12.09.2020, 16:11

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Ангела Меркель

Фото: Photothek / Getty Images

Канцлер Германии заявила, что ее поражает, с каким мужеством и решимостью белорусы выходят на улицы за свободу.

«Мы очень обеспокоены событиями в Беларуси», - заявила канцлер Германии Ангела Меркель в видеообращении по случаю Международного дня демократии, который отмечается 15 сентября, передает «Радыё Свабода». «Там приверженность демократии буквально растаптывают ногами».

«Наши сердца бьются в такт с сердцами мирных демонстрантов в Беларуси. Поразительно, с каким мужеством и решимостью они выходят на улицы за свободу и верховенство закона», - добавила Меркель.

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