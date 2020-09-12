Жители Уручья собрались рядом с бело-красно-белым драконом на пикник 12.09.2020, 19:07

Фото: onliner.by

В сквере собралось больше сотни человек - жители окрестных домов и те, кто пришел в гости.

Жители Уручья собрались возле нового бело-красно-белого символа города — Змея Горыныча на улице Руссиянова. Получился стихийный пикник с музыкой и оригинальной фотозоной, пишет «Онлайнер».

Фото: onliner.by

Около 17:00 в сквере рядом с перекрашенным Змеем Горынычем собралось больше сотни человек — жителей окрестных домов и тех, кто пришел в гости. Многие с детьми — пацаны и девчонки бегают между деревьев и кричат «Жыве Беларусь!». Очень быстро образовалась импровизированная выставка детских рисунков — каждый рисовал то, к чему душа лежит: никаких заданий по программе.

Фото: onliner.by

Самые популярные рисунки — улыбающиеся лица и бело-красно-белые флаги. В некоторых детях чувствуется особая закалка: вот, например, девочка лет девяти старательно выводит «Трусость отцов — рабство детей».

Фото: onliner.by

Параллельно с этим взрослые ведут политические споры.

Атмосфера в сквере праздничная: кто-то принес угощение — сок, печенье, фрукты. Люди слушают музыку и фотографируются у Змея Горыныча, малыши водят вокруг него хоровод. Милиции не видно.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

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