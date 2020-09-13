закрыть
13 сентября 2020, воскресенье, 11:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Азаренко уступила в финале US Open

10
  • 13.09.2020, 8:35
  • 4,732
Азаренко уступила в финале US Open
Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка вернулась в топ-20.

Женский финал US Open-2020 стал битвой поколений – представительница нью-дженерейшн Наоми Осака играла с Викторией Азаренко, которая уже успела пройти большой теннисный путь, пишет tribuna.com.

Обе девушки сражались за третий Большой шлем в своей карьере. Если Вика имеет в активе две победы на Australian Open (2012, 2013), то Осака уже выигрывала в Нью-Йорке – в 2018-м. Второй шлем японка взял в прошлом году в Мельбурне.

Теннисистки могли были сыграть две недели назад, когда добрались до финала турнира в Цинциннати, но на решающий матч Наоми выходить не захотела из-за травмы бедра. Перед стартом US Open японка успела подлечить ногу и уверенно прошла всю сетку. Осака демонстрировала агрессивный мощный теннис, старалась рано встречать мяч и выигрывала 93% геймов на своей подаче. Многие эксперты отмечали, что за год Наоми порядком подтянула последний компонент, именно он и сыграл одну из решающих ролей в финале.

Уверенный теннис в Нью-Йорке показывала и Азаренко, где в третий раз в карьере добралась до финала. В полуфинале белоруска впервые в карьере обыграла Серену Уильямс на турнире БШ, не пустив американку к своему 24-му шлему. Перед решающей битвой Вика призналась, что сейчас получает удовольствие от игры и гордиться собой. Действительно, теннисистка стала действовать намного увереннее и спокойнее.

В таком же ключе Азаренко начала финал. Белоруска играла тактически правильно: старалась удлинять розыгрыши, варьировала удары и искала пустое пространство на противоположной стороне корта.

Также чувствовалась уверенность Вики на первой подаче – к второй попытке она обратилась только с 16-го раза. Осаке не оставалось ничего другого, как рисковать и подавать еще сильнее, что превращалось в невынужденные и двойные ошибки. Итогом стала победа Азаренко в первом сете – 6:1.

Казалось, следующий гейм не предвещает беды и ведет к желанному титулу. Вика продолжала давить, стараясь играть сопернице под бэкхенд. Но не тут-то было. Осака неожиданно включилась в игру на третьем гейме, когда ей удалось совершить первый брейк в матче. Японка заставила двигаться Азаренко по всему корту и резко сократила количество ошибок. Такого спурта Вика не ожидала – до конца игры она сумела взять всего четыре гейма.

При этом у белоруски была неплохая возможность вернуться в игру при счете 1:3 в третьем сете. На подаче соперницы Вика вела 40:0, однако растеряла три брейк-поинта, а затем позволила взять гейм.

В оставшейся части матча Азаренко усилила сопротивление и даже один раз взяла подачу Наоми, но было уже поздно – японка доминировала на корте. Поэтому третий финал US Open для Виктории оказался неудачным – 6:1, 3:6, 3:6.

Выход в финал БШ позволил Азаренко впервые с 2017-го вернуться в топ-20 и оказаться сразу на 14-й строчке. Что касается финансов, то кошелек теннисистки пополнился на 1,5 миллиона долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Побеждай
Побеждай Ирина Халип
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Андрей Санников ответил министру иностранных дел Украины
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа
Отчетливо понимаю, кто враг белорусского народа Алексей Кундос
Мы все видели страх тирана на МЗКТ
Мы все видели страх тирана на МЗКТ Игорь Олиневич