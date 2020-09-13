Азаренко уступила в финале US Open 10 13.09.2020, 8:35

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Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка вернулась в топ-20.

Женский финал US Open-2020 стал битвой поколений – представительница нью-дженерейшн Наоми Осака играла с Викторией Азаренко, которая уже успела пройти большой теннисный путь, пишет tribuna.com.

Обе девушки сражались за третий Большой шлем в своей карьере. Если Вика имеет в активе две победы на Australian Open (2012, 2013), то Осака уже выигрывала в Нью-Йорке – в 2018-м. Второй шлем японка взял в прошлом году в Мельбурне.

Теннисистки могли были сыграть две недели назад, когда добрались до финала турнира в Цинциннати, но на решающий матч Наоми выходить не захотела из-за травмы бедра. Перед стартом US Open японка успела подлечить ногу и уверенно прошла всю сетку. Осака демонстрировала агрессивный мощный теннис, старалась рано встречать мяч и выигрывала 93% геймов на своей подаче. Многие эксперты отмечали, что за год Наоми порядком подтянула последний компонент, именно он и сыграл одну из решающих ролей в финале.

Уверенный теннис в Нью-Йорке показывала и Азаренко, где в третий раз в карьере добралась до финала. В полуфинале белоруска впервые в карьере обыграла Серену Уильямс на турнире БШ, не пустив американку к своему 24-му шлему. Перед решающей битвой Вика призналась, что сейчас получает удовольствие от игры и гордиться собой. Действительно, теннисистка стала действовать намного увереннее и спокойнее.

В таком же ключе Азаренко начала финал. Белоруска играла тактически правильно: старалась удлинять розыгрыши, варьировала удары и искала пустое пространство на противоположной стороне корта.

Также чувствовалась уверенность Вики на первой подаче – к второй попытке она обратилась только с 16-го раза. Осаке не оставалось ничего другого, как рисковать и подавать еще сильнее, что превращалось в невынужденные и двойные ошибки. Итогом стала победа Азаренко в первом сете – 6:1.

Казалось, следующий гейм не предвещает беды и ведет к желанному титулу. Вика продолжала давить, стараясь играть сопернице под бэкхенд. Но не тут-то было. Осака неожиданно включилась в игру на третьем гейме, когда ей удалось совершить первый брейк в матче. Японка заставила двигаться Азаренко по всему корту и резко сократила количество ошибок. Такого спурта Вика не ожидала – до конца игры она сумела взять всего четыре гейма.

She's finding the fight 👍



After trailing 0-2, Osaka grinds back to pull even at 2-2.@naomiosaka | #USOpenpic.twitter.com/bnopxiKGM3 — wta (@WTA) September 12, 2020

При этом у белоруски была неплохая возможность вернуться в игру при счете 1:3 в третьем сете. На подаче соперницы Вика вела 40:0, однако растеряла три брейк-поинта, а затем позволила взять гейм.

В оставшейся части матча Азаренко усилила сопротивление и даже один раз взяла подачу Наоми, но было уже поздно – японка доминировала на корте. Поэтому третий финал US Open для Виктории оказался неудачным – 6:1, 3:6, 3:6.

3️⃣ Slam finals = 🏆🏆🏆@naomiosaka becomes the first player since Jennifer Capriati (2001-2002) to win three titles in her first three Grand Slam finals.pic.twitter.com/E8lLRQaRrN — wta (@WTA) September 12, 2020

Выход в финал БШ позволил Азаренко впервые с 2017-го вернуться в топ-20 и оказаться сразу на 14-й строчке. Что касается финансов, то кошелек теннисистки пополнился на 1,5 миллиона долларов.

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