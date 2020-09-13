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Литовский эксперт: Это последние полгода с коронавирусом

  • 13.09.2020, 12:10
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Литовский эксперт: Это последние полгода с коронавирусом
Фото: Getty Images

Человечество вступило в решающую фазу борьбы с COVID.

Председатель профсоюза врачей литовских клиник Сантарос Валдас Печелюнас говорит, что, судя по текущим данным, вакцина от коронавируса появится через полгода.

Об этом врач рассказала в новостной радиопередаче "Вопрос дня". Эксперт сделал положительные прогнозы о стремительной разработке вакцины.

"Я призываю людей сконцентрироваться, и верю, что это последние шесть месяцев с вирусом до момента, когда появится вакцина. Из данных, которые сейчас являются доклиническими и клиническими, видно, что эффективная вакцина уже будет, это время точно не за горами", - сказал В. Печелюнас. "Я бы никому не пожелал умереть в последний день войны", - сказал он.

Печелюнас утверждает, что очень высока вероятность того, что вакцина от коронавируса будет доступна уже следующей весной. "Необходимо сконцентрироваться, проявить выдержку и надеяться, что светлое будущее вскоре наступит", - сказал эксперт.

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