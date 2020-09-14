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Как столичные кафе спасали минчан от задержаний

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  • 14.09.2020, 16:14
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Как столичные кафе спасали минчан от задержаний
Фото: «Наша Ніва»

Работники кафе выходили из заведений и сами предлагали помощь.

Вчера по стране снова прошла волна задержаний — по информации МВД, в милиции оказались 774 человека. Большинство из них домой ночевать не пришли, пишет «Онлайнер». Задержанных могло быть намного больше, но работники некоторых заведений решили закрыть двери на замок, чтобы избежать столкновений с силовиками. Журналисты поговорили с владельцами столичных кофеен о вчерашних событиях.

«Зерно». «Силовики обыскивали каждый куст. У одного парня конкретный стресс»

Воскресным днем проспект Независимости традиционно был полон силовиков. Они располагались на всех входах во дворы. Работники милиции проводили проверку рюкзаков прохожих, которые двигались к площади Независимости. В момент, когда колонна демонстрантов продвигалась мимо кофейни «Зерно», сотрудники в форме начали задерживать людей. Многие из них решили забежать в заведение.

— В какой-то момент огромная толпа людей побежала в арку, а потом в нашу кофейню. Судя по всему, их отрезали от остальных и не давали пройти. Потом наш скверик начал наполняться людьми в касках. Их было очень много — мне кажется, человек 200—300, хотя я допускаю, что их было в десять раз меньше, но от страха виделось так. Весь сквер был черным от их формы.

Наша сотрудница держала дверь и действовала абсолютно инстинктивно. Ей было очень страшно. По камерам видно, как в какой-то момент она закрывает дверь на ключ, а силовики остаются стоять на крыльце. В нашу кофейню набилось человек 70, — рассказывает Анна Громова, учредитель «Зерна».

Она говорит, что силовики около 10—15 минут находились на веранде, потом начали исследовать территорию вокруг заведения.

— Они обыскивали каждый куст, обошли каждый метр, а потом ушли. Все очень сильно перепугались. У одного парня конкретный стресс, не знаю, будет ли он дальше… Но что самое удивительное, нам ничего не разбили и не сломали. Да, столы и стулья были перевернуты, но все целое. А уже сегодня нам приходит огромное число благодарностей, люди предлагают помощь, говорят «Спасибо, что сегодня мы ночевали дома».

Seadog&Friends. «Один парень повязал платок и притворился девушкой. Остальных забрали»

Кофейня Seadog&Friends тоже попыталась спрятать людей, однако сотрудник не успел закрыть дверь. В заведении говорят, что в итоге силовики задержали всех парней.

— У нас сидела компания с плакатами, потом начали быстро забегать другие люди. Я понял, что их пытаются задержать, и побежал за ключами, но не успел — к нам ворвались люди в форме, — рассказывает сотрудник заведения, работавший на смене в момент случившегося. — Мне матом сказали убрать ключи, я послушался. Но знаете, так даже лучше: боюсь, что закрытая дверь их бы не остановила. У них ведь даже огнестрельное оружие с собой было.

Милиционеры говорили довольно резко. Потом они услышали, что кто-то прячется в каморке, вывели парней и начали проверять ящики, где компания спрятала плакаты.

Силовики сказали, что задерживают всех парней. Один, правда, повязал платок и притворился девушкой. Остальных забрали. Уходя, они пожелали девушкам приятного аппетита и хорошего дня.

B&A coffee. «Девчонки спасли человек 20. Предложили воду и зарядить телефоны»

Это заведение находится на проспекте Победителей, 89. Как рассказал в Twitter пользователь под ником angry zayac, работницы кофейни заметили, что силовики начали задерживать людей, оторвавшихся от основной колонны, и закрыли посетителей на замок.

В этот момент бариста Анастасия находилась на рабочем месте. Она увидела колонну бегущих людей, вышла на улицу и предложила минчанам укрыться.

— У нас подвальное помещение, поэтому мне было видно только ноги бегущих людей. Я все поняла, вышла и предложила им зайти к нам, а потом заперла дверь на замок. В этот момент ОМОН уже стоял на крыльце, но никаких попыток проникнуть в помещение они не предпринимали: у нас железная дверь. Потом через окошко мы видели, что приехали автозаки, в которые «пакуют» людей. Когда техника уехала, народ стал выходить, — рассказала Анастасия.

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