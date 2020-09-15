Ученые обнаружили признаки жизни в атмосфере Венеры 1 15.09.2020, 9:54

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На это указывает присутствие одного из газов.

Ученые из Массачусетского технологического института и Кардиффского университета с помощью наземных телескопов в 2017 и 2019 годах обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин. Об этом сообщает TJournal со ссылкой на журнал Nature Astronomy.

Фосфин входит в число потенциальных биомаркеров — химических веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии на планете живых организмов. На Земле этот бесцветный ядовитый газ вырабатывают анаэробные бактерии, которые могут жить и получать энергию при полном отсутствии кислорода. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет ученые предложили в качестве маркера возможной жизни на них.

Ученые обнаружили фосфин на высотах 53−61 километров от поверхности Венеры. Они пока не знают, откуда он там появился: версия с его образованием при вулканической деятельности, ударах молнии или падении метеоритов не подтверждается выявленным содержанием вещества в атмосфере — его должно быть намного меньше.

«Ни один из рассмотренных нами процессов не смог производить фосфин в достаточно больших количествах, чтобы объяснить выводы нашей команды», — сообщила планетолог Сара Сигер.

Исследователи заявили, что присутствие газа не обязательно означает наличие признаков жизни на Венере, но этот вариант не исключается. «Учитывая то, что мы сейчас знаем о Венере, наиболее вероятное объяснение наличия фосфина, как бы фантастически это не звучало, — это жизнь», — заявила она из ученых. Больше данных о возможной жизни на Венере сможет предоставить межпланетная станция «Венера-Д», которую планируют запустить с 2029 по 2031 год.

Большинство ученых считают Венеру непригодной для существования жизни из-за высокой температуры (свыше +460°С), давления у поверхности (выше земного в 92 раза) и химического состава атмосферы. Однако, такая вероятность есть в верхних слоях атмосферы (где атмосферное давление и температура уже практически такие же, как на поверхности Земли) — именно там ученые и нашли фосфин. Эта теория не является новой, в 2002 году ученые Дирк Шульце-Макуш и Луи Ирвин предположили наличие в облаках Венеры химических веществ, которые могут быть результатом деятельности живых организмов. В августе 2020 года ученые Массачусетского технологического института также предложили сценарий, по которому венерианская жизнь может стабильно существовать в облаках на высотах от 48 до 60 километров.

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