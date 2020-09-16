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Российский неонацист Тесак найден мертвым в СИЗО Челябинска

  • 16.09.2020, 13:02
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Российский неонацист Тесак найден мертвым в СИЗО Челябинска
Максим Марцинкевич
Фото: ТАСС

По предварительным данным, он покончил с собой.

В СИЗО Челябинска обнаружен мертвым один из лидеров неонацистского движения России Максим Марцинкевич, известный как Тесак, сообщает ТАСС.

«Тело Марцинкевича нашли в одной из камер СИЗО-3 Челябинска. По предварительным данным, он покончил с собой», — сказал собеседник агентства.

По данным телеграм-канала Baza, Марцинкевич оставил предсмертную записку, содержание которой пока неизвестно.

В декабре 2018 года неонациста приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В июне 2017-го Марцинкевича признали виновным в экстремизме, разбойных нападениях и хулиганстве.

В октябре 2019-го приговор Марцинкевичу пересмотрели, и вид исправительного учреждения, где он отбывал наказание, изменили с колонии строгого режима на колонию общего режима.

Активист ультрарадикальных российских организаций был трижды осужден за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему — 2 года и 10 месяцев.

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