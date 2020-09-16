Королева Великобритании больше не будет главой Барбадоса 1 16.09.2020, 15:13

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Остров официально станет республикой.

Королева Великобритании Елизавета II больше не будет монархом Барбадоса. Островное государство официально станет республикой, сообщает «Медуза» со ссылкой на местное издание Loop.

Как заявила генерал-губернатор Барбадоса Сара Мэйсон, это произойдет к 55-й годовщине независимости острова, которая будет отмечаться в 2021 году.

Пришло время окончательно оставить наше колониальное прошлое позади. Барбадосцы хотят иметь собственного главу государства. Мы уверены в том, кто мы есть и чего мы можем достичь.

Барбадос официально стал независимым от Великобритании 30 ноября 1966 года.

Королева Елизавета II до сих пор формально остается главой государства в 14 независимых странах — членах ООН, которые являются бывшими колониями Великобритании. Крупнейшие из таких стран — Канада и Австралия.

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