Белорусские банки рискуют остаться без денег 2 Владимир Тарасов

16.09.2020, 16:08

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А белорусы — без кредитов

В августе жители Беларуси сняли со своих рублевых депозитов 975,4 млн. рублей, а с валютных вкладов – 624,3 млн. долларов. Нацбанк присоединился к населению, и ограничил свою поддержку банков, которые, в свою очередь, сократили выдачу кредитов населению и подняли ставки по депозитам. Как долго это продлится?

Ситуация с рублевыми вкладами выглядит довольно неприятно. Переводные депозиты населения, то есть в основном, средства на банковских карточках физических лиц, в августе снизились по сравнению с июлем на 704,6 млн. рублей и составили 2,67 млрд. рублей. А срочные рублевые депозиты сократились на 270,8 млн. рублей – 4,65 млрд. рублей.

Население покупало валюту за счет средств на текущие расходы

Эти деньги, без сомнения, ушли, в основном, на покупку валюты. Из приведенных величин следует вывод о том, что скупка валюты в августе жителями Беларуси осуществлялась, большей частью, за счет средств, предназначенных для текущих расходов, а не долгосрочных накоплений. В основном население забирало деньги с текущих счетов, то есть тратило на приобретение валюты свою зарплату. Что касается долгосрочных рублевых сбережений, то есть срочных вкладов, то они снизились всего на 5,5%. Это сравнительно немного.

Белорусские предприятия в августе также активно забирали свои средства из банков. Сумма денег на их срочных рублевых депозитах уменьшились на 547,8 млн. рублей – до 3,63 млрд. рублей, а переводные депозиты сократились на 62,5 млн. рублей – до 2,81 млрд. рублей.

Таким образом, рублевая денежная масса в РБ в августе упала примерно на десятую часть – 1,7 млрд. рублей и составила на 1 сентября 17,85 млрд. рублей.

Потребность банков в белорусских деньгах частично удовлетворил Национальный банк, который прекратил кредитовать банки ежедневно, но организовал проведение аукционов по размещению своих средств на 7 дней по средам. Так, на аукционе 2 сентября он предоставил банкам 1,11 млрд. рублей, причем они просили 1,57 млрд. рублей. При этом 14 сентября Нацбанк на месяц продлил отказ от предоставления банкам кредитов на день.

Таким образом, Нацбанк не стремится удовлетворить спрос на белорусские рубли в полной мере, хотя ему ничего не препятствовало это сделать. Это значит, что давление на курс рубля беспокоит его намного больше, чем кредитование населения и предприятий и поддержка экономики. В этом, в принципе, нет ничего удивительного, ведь подобную политику он проводит уже на протяжении нескольких последних лет.

Ставки по краткосрочным валютным вкладам быстро растут

Валютные средства населения и предприятий в банках в августе снизились в меньшей степени, чем рублевые: на 375 млн. долларов. При этом физические лица забрали из банков 624,3 млн. долларов (8,8% от всех их валютных вкладов), и у них в банках осталось 6,48 млрд. долларов.

Переводные вклады населения, то есть их деньги на валютных банковских карточках снизились на 208 млн. долларов (до 1,33 млрд. долларов). Срочные депозиты сократились на 416,2 млн. долларов (до 5,15 млрд. долларов).

Столь значительное изъятие вкладов вызвано политическим кризисом. Кроме того, сказывается то, что ставки по срочным валютным депозитам находятся на крайне низком уровне. Этого добился Нацбанк, который решил таким образом стимулировать перевод валютных депозитов в рублевые. С этим у него ничего не вышло, а вот отток валютных вкладов населения из банков Нацбанк простимулировал. Банки сейчас пытаются замедлить отток вкладов, для чего повышают проценты по депозитам. Так, средняя ставка по новым депозитам физических лиц на срок до 1 года в августе выросла до 0,74% годовых с 0,57% в июле. Но аналогичная ставка по новым долгосрочным депозитам даже снизилась до 1,58% с 1,72%. Это указывает на то, что банки не прогнозируют сохранение кризиса в долгосрочном периоде.

Отток валютных вкладов населения в августе был в значительной степени компенсирован притоком депозитов юридических лиц на 249,3 млн. долларов – до 5,01 млрд. долларов.

Однако в целом банки потеряли за месяц довольно значительный объем валютных ресурсов, что вызвало обеспокоенность международного рейтингового агентства S&P, которое сменило «стабильный» прогноз кредитных рейтингов Беларуси на «негативный», оставив сами долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги страны без изменения на уровне В.

Эксперты S&P считают, что в случае развития событий в Беларуси по пессимистичному сценарию возможно истощение валютных резервов Нацбанка. При этом они отметили, что долговые проблемы Беларуси могут быть решены в случае положительного исхода переговоров с Россией.

Это действительно произошло. В ходе состоявшейся 14 сентября встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко президент России Владимир Путин заявил о выделении РБ правительственного кредита в размере 1,5 млрд. долларов. Этого хватит на рефинансирование белорусского долга перед Россией, и останется еще 0,5 млрд. долларов на поддержку курса рубля и банков. А этого вполне достаточно для поддержки валютной ликвидности банковской системы РБ, с учетом того, что отток валюты из банков после августа должен замедлиться.

Эксперты S&P ухудшили свой прогноз не только в отношении стабильности белорусских финансов, но и поместило рейтинги Беларусбанка, Белагропромбанка и Банка БелВЭБ в список CreditWatch Negative, то есть рейтингов, находящихся на пересмотре с негативными ожиданиями.

Причина такого решения та же, что у решения в отношении рейтинга Беларуси в целом: отток депозитов и повышенный спрос на иностранную валюту. Агентство предполагает вывести рейтинги банков из списка на пересмотр в ближайшие три месяца в случае получения большей ясности насчет того, что происходит в финансовой системе РБ.

Прогноз: отток вкладов сменится притоком

В принципе, ясность уже наступила. Так как жителям страны на жизнь требуются белорусские рубли, в настоящее время люди продают валюту, закупленную в августе. Из-за снижения курса доллара, при этом они потеряют какие-то деньги. Поэтому в сентябре после получения зарплаты они уже вряд ли станут покупать валюту в прежних объемах. Это приведет к увеличению средств населения на переводных рублевых депозитах в банках.

Что касается срочных депозитов в национальной валюте, то они, скорее всего, будут снижаться, но ненамного – на несколько долей процента в месяц. Дело в том, что те люди, которые хотели снять свои деньги, уже это сделали. А новых желающих вряд ли будет много, так как в условиях снижения курса доллара снимать рублевые депозиты невыгодно.

Темпы снижения величины валютных депозитов также должны резко замедлиться. Причины те же: кто хотел забрать валюту из банков уже это сделал. Будет препятствовать этому процессу и повышение ставок по валютным вкладам на срок до 1 года. Возможно и увеличение доходов от экспорта в связи с некоторым оживлением мировой торговли (несмотря на вторую волну эпидемии). Кроме того, выделение Беларуси российского кредита в размере 1,5 млрд. долларов должно успокоить настроения как физических, так и юридических лиц.

Таким образом, отток рублевых и валютных средств вкладчиков из банков в оставшиеся несколько месяцев текущего года, скорее всего, прекратиться, более того он должен смениться притоком. Если, разумеется, не произойдет новых форс-мажорных событий.

Владимир Тарасов, «Белрынок»

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