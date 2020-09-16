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Белорусские фотокорреспонденты получили по 11 суток ареста

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  • 16.09.2020, 17:55
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Белорусские фотокорреспонденты получили по 11 суток ареста
Александр Васюкович. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Они делали репортажи, суд признал их демонстрантами.

Сегодня истекают 72 часа с момента задержания фотокорреспондентов tut.by Владимира Гридина и «Новага часу» Александра Васюковича. Все это время их содержат в изоляторе на Окрестина. ОМОН забрал ребят 13 сентября, после 9 часов вечера, прямо в кафе, где они отправляли снимки в редакцию (днем интернет в городе не работал). Сначала журналистов обвинили в том, что они митинговали возле кафе на улице Романовская Слобода, но после просмотра видео в суде, где стало очевидно, что в кафе они работали, в милиции «доработали» протоколы — теперь оказалось, что Гридин и Васюкович митинговали около станции метро «Пушкинская», за два часа до задержания, пишет tut.by.

Сначала в суде рассматривали дело Александра Васюковича, сообщает «Белорусская ассоциация журналистов». Зачитали, что Васюкович по протоколу принял участие в незаконной акции в районе станции метро «Пушкинская» (улица Притыцкого, 21). По версии милиционеров, журналисту хватило всего пять минут, чтобы нарушить закон.

Александр вину не признает, говорит, что в тот вечер работал: делал фоторепортаж с акции протеста. 13 сентября в том же районе работал еще один фотокорреспондент tut.by — Ольга Шукайло. Она рассказала в суде, что видела Васюковича — он был обозначен как журналист, как того и требует закон «О массовых мероприятиях», на шее у него было журналистское удостоверение.

— Вместе со мной снимал акцию, мы работали рядом, — говорит свидетель. — Я хорошо видела Васюковича, он ничего не выкрикивал, никакой символики у него не было.

Ольга также пояснила, что журналисты во время работы на акциях протеста стараются не разговаривать с участниками, чтобы даже это не было после трактовано как «координация». В начале сентября, напомним, шестерых журналистов, задержанных на работе, обвинили в том, что они «координировали незаконное шествие», и дали трое суток ареста.

Владимир Гридин Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Те же обвинения фигурируют и по делу Владимира Гридина, который также пояснил в суде, что не митинговал, в районе станции метро «Пушкинская» делал фоторепортаж, который после отправил в редакцию.

Постановление суда — 11 суток ареста и Гридину, и Васюковичу.

Это не первый случай, когда журналистов зарегистрированных в Беларуси СМИ наказывают за работу под видом якобы их участия в несанкционированных митингах. В начале сентября шесть корреспондентов (БелаПАН, tut.by, «Комсомольская правда» в Беларуси») были задержаны во время освещения студенческого шествия, в итоге их признали «координаторами» протеста и дали трое суток ареста.

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