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Глеб Павловский: Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны

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  • 16.09.2020, 22:26
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Глеб Павловский: Белорусы здесь и сейчас решают судьбу своей страны
Фото: actualcomment.ru

И численность выходящих на протесты в стране не уменьшается.

Политолог Глеб Павловский поделился мнением о белорусской нации, передает «Собеседник».

– Белорусская нация – это то, чего нет в России. Это люди, которые реально, здесь и сейчас решают судьбу своей страны. Которые выходят на площади по субботам и воскресеньям, и численность этих людей между прочим не уменьшается – это неожиданно для всех.

Без понимания, как будет развиваться вот это общегражданское движение, совершенно нельзя ничего сказать ни о будущем Лукашенко, ни о будущем российско-белорусских отношений. Понятно одно: джина этого в бутылку обратно загнать уже нельзя, прежняя жесткая белорусская система не восстановится.

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