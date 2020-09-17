Невзоров: Лукашенко закончит в подмосковном санатории, где будет играть с Януковичем в нарды на тефтели 16 17.09.2020, 11:01

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Александр Незворов

Его песенка спета.

Российский публицист Александр Незворов в эфире «Невзоровских сред» на «Эхе Москвы» порассуждал о будущем Лукашенко.

- Песенка Лукашенко спета. Понятно, что ему, вероятно, придется бежать и скрываться. Я думаю, что все закончится нардами в подмосковном спецсанатории, где Путин будет его, Януковича прятать от Гааги, от мира. Причем и Лукашенко, и Янукович наверняка будут в париках с накаченными губами…

- А Лукашенко сбреет усы.

― Нет, никогда. Вот этого никогда не произойдет. Они, конечно, изменят внешность под пожилых блондинок с липовыми документами, но с усами. Вот они будут угрюмо в нарды разыгрывать тарелку тефтелей – добавку в столовой, в этом спецсанатории. Причем, я думаю, что Александр Григорьевич, наверное, по паспорту по новому будет Анжелой Лукошкиной, а Янукович будет, конечно, Яночкой де Луи Виттон, графиней и кошелкой. И картинка будет, конечно, грустная. Может быть, за соседним столом еще будет раскладывать пасьянсы Асад. С Лукашенко все понятно.

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