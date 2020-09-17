Власти Израиля призвали застрявших на границе Беларуси и Украины хасидов вернуться домой 17.09.2020, 14:02

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Киев заявил, что паломников ввели в заблуждение белорусские власти.

Министр высшего образования Израиля Зеэв Элькин призвал вернуться домой паломников-хасидов, которые застряли между Беларусью и Украиной, сообщает cursorinfo.co.il.

— Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам, пытающимся попасть на территорию Украины через Беларусь или Молдову, сегодня утром украинские власти дали окончательный отрицательный ответ. Украинцы заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы, — написал Элькин в Twitter.

— Я призываю наших граждан вернуться в Израиль и соблюдать предписания по самоизоляции по возвращении, — сказал он.

Напомним, ранее Офис президента Украины заявил, что застрявших на границе хасидов ввели в заблуждение белорусские власти.

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