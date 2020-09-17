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Красный костел приглашает на серию благотворительных музыкальных мероприятий #МолитвыБеларуси

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  • 17.09.2020, 14:11
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Красный костел приглашает на серию благотворительных музыкальных мероприятий #МолитвыБеларуси

Прибыль от концертов будет направлена в поддержку костела и белорусских деятелей культуры.

Центр культурных инициатив «Артс КиТ» и MuzzicDom проводят серию благотворительных музыкальных мероприятий #МолитвыБеларуси в Красном костеле в Минске, пишет naviny.by.

Прибыль от концертов будет направлена в поддержку Красного костела и белорусских деятелей культуры.

Первый концерт Lux Aeterna («Вечный Свет») состоится 19 сентября в 13:30, в нем прозвучат знаменитые духовные произведения И.С. Баха, Г. Перселла, В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, С. Барбера.

Исполнители: MuzzicDom Orchestra, Маргарита Левчук (сопрано), камерный хор Жанны Филиппович, дирижер — Андрей Галанов.

Минимальная цена билета — 10 рублей, но вы можете сделать донацию и больше. Цена не зависит от места, которое вы займете (свободная рассадка), а только от вашего желания и возможностей поддержать Красный костел и деятелей культуры. Детский билет — 5 рублей. Количество мест ограничено.

Приобрести билеты можно онлайн на сайтах kvitki.by и smsbilet.by, а также непосредственно в костеле перед началом концерта.

Следующий концерт #МолитвыБеларуси должен состояться 26 сентября (начало в 20:15). Прозвучит «Реквием» В. А. Моцарта.

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