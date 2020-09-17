Лукашенко заявил, что закрывает границу с Литвой и Польшей 97 17.09.2020, 20:28

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Об этом Таракан заявил на концерте, куда свезли пленных женщин со всей страны.

Узурпатор Лукашенко объявил, что Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей. Границу с Украиной, по его словам усилят.

— Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада — с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, — цитирует Лукашенко tut.by.

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